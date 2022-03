Bookmakers bestempelen Oekraïense inzending als favoriet op Eurovisiesongfestival

Volgens internationale bookmakers is Oekraïne de favoriet om het Eurovisiesongfestival te winnen. Oekraïne stuurt de band Kalush Orchestra met het nummer “Stefania” naar de liedjeswedstrijd in het Italiaanse Turijn. De finale vindt plaats op 14 mei.

Volgens internationale bookmakers zal Oekraïne de liedjeswedstrijd winnen, omdat veel kijkers met hun stem voor Oekraïne hun solidariteit met het land zouden willen betuigen. Mahmood & Blanco, de Italiaanse inzending, worden verwacht met het nummer “Brividi” op de tweede plaats te eindigen. Volgens de bookmakers maken zij kans om het Italiaanse succes van vorig jaar, toen Måneskin de overwinning in huis haalde, over te doen. De Zweedse Cornelia Jakobs bekleedt de derde plaats in de lijsten van de bookmakers, met “Hold Me Closer”.

Jérémie Makiese, die met “Miss You” de Belgische driekleur verdedigt in Turijn, staat voorlopig op de dertiende plaats in de lijsten van de bookmakers. De Nederlandse S10 staat met “De Diepte” op de achtste plaats, voor de Franse Alvan & Ahez, die het nummer “Fulenn” brengen, verwachten de boekmakers de elfde plaats. In totaal hebben 40 landen een inzending gestuurd.

De oorlog in Oekraïne heeft al zijn stempel gedrukt op het Eurovisiesongfestival. De Oekraïense inzending werd geselecteerd nadat de originele kandidaat, Alina Pash, de Krim bezocht, een gebied dat in 2015 door Rusland geannexeerd werd. Bovendien mag Rusland niet meer deelnemen aan de wedstrijd.