Ook geopolitieke verhoudingen daveren op hun grondvesten: hoe zwaar weegt de VS internationaal nog?

De oorlog in Oekraïne doet ook de geopolitieke verhoudingen op hun grondvesten daveren. Deze week moet blijken hoe zwaar de VS internationaal nog weegt. Heeft president Biden de power om China in bedwang te houden? Kan hij zoals zijn voorgangers in tijden van nood, nog terugvallen op bondgenoten in het Midden-Oosten? Er zullen dreigementen nodig zijn, maar ook goodwill, om iedereen in de strijd tegen president Poetin in de pas te laten lopen.