Bedrijfsgebouw volledig verwoest door brand: brandweer massaal ter plaatse

Op de Ter Stratenweg in Oelegem (Ranst) is maandagnacht een grote uitslaande brand ontstaan in een bedrijf. Het gebouw is volledig verwoest door de vlammen. De brandweer is massaal aanwezig, het vuur is intussen onder controle.

Rond 1.45 uur kreeg Brandweer Zone Rand een melding van een zwaar uitslaande bedrijfsbrand in één van de gebouwen van Total Concept, een bedrijf gespecialiseerd in het bouwen van standen bouwen en inrichten van interieur. De brand werd opgemerkt door de buren, wonend in het bedrijfsgebouw ernaast. Ze werden wekker van het luide geknetter en de rook.

Toen de eerste brandweerploegen aankwamen sloegen de vlammen al uit het dak. In totaal is Brandweer Zone Rand met vijf posten ter plaatse. Het vuur is onder controle. Er zijn nog een aantal felle brandhaarden waar de brandweer moeilijk aankan. Deze gaan gepaard met veel rook.

Het gebouw, met een totale oppervlakte van een 500 m², is volledig door de vlammen verwoest. De omliggende panden konden gevrijwaard worden door de brandmuren en inspanningen van de hulpdiensten. Op het moment dat de brand uitbrak was niemand aanwezig in het bedrijf. Er vielen geen gewonden.

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM