Twee Palestijnse jongemannen gedood door Israëlische troepen in Westelijke Jordaanoever

De zestienjarige Nader Haitham Rayan raakte dodelijk gewond door meerdere kogels in het hoofd, de borst en het hand — © EPA-EFE

Israëlische strijdkrachten hebben dinsdag een Palestijnse tiener gedood in het vluchtelingenkamp van Balata, bij Nablus, in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever. Ook in Qalandia, tussen Jeruzalem en Ramallah, kwam een jonge Palestijn om het leven door kogels van de Israëlische troepen. Dat heeft het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid gemeld.