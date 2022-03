LIVE. Federale regering licht nieuwe maatregelen voor energie- en brandstofprijzen toe

“Covid heeft ons getest, maar dit is een bijkomende opdracht voor onze samenleving. Soms heb je het gevoel dat er geen einde komt aan de crisissen maar net zoals bij Covid nemen we maatregelen”, zei eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) dinsdagochtend tijdens de persconferentie. “De impact van de oorlog is zeer zwaar, vooral financieel en dat raakt meer en meer mensen in de portemonnee”.

Daarom neemt de regering bijkomstige maatregelen voor de stijgende energieprijzen. Dat nieuwe pakket maatregelen wordt toegevoegd aan de al bestaande maatregelen. “Dit jaar aleen al gaat het over een inspanning van 3 miljard euro. Nu komt er dus bijkomend een steun van 1,3 miljard euro”, zegt De Croo.

Concreet worden de accijnzen op benzine en diesel verlaagd met 17,5 cent per liter. Het gaat om een daling van 9 procent voor een liter. Een tank van 60 liter zal dus zo’n 10 euro minder kosten. De maatregel zal geëvalueerd worden voor de zomervakantie.

Er komt ook een verlaging op de btw op gas, die zakt tot 30 september naar 6 procent. De maatregel lag al een tijdje op tafel maar nu is er dus een akkoord. “Is een mooi maar vooral noodzakelijke korting voor wie zich verwarmt met gas”, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). De btw-maatregel van 6 procent voor elektriciteit wordt ook verlengd tot 30 september.

Er komt ook een verlenging van het uitgebreid sociaal tarief en een extra tegemoetkoming voor het sociaal stookoliefonds. En er komt een premie van 200 euro voor gezinnen die zich met mazout of propaangas verwarmen.

“Het doel is om een last van de schouders te halen van alleenstaanden en gezinnen. Maar we moeten ook investeren in de transitie van ons energieverbruik. En dus kijken we naar verschillende pistes komende weken om de betaalbaarheid verder te kunnen verzekeren”, aldus de minister.

300 euro steun en hulp voor NMBS

“Door de steunpremie van 100 euro en de steunpremie van 200 euro voor stookolie zal er in totaal 300 euro steun gegeven worden”, zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten. Mensen die recht hebben op een sociaal tarief zullen door de verschillende pakketten gemiddeld 2.230 euro uitsparen volgens de minister.

Van der Straeten benadrukt echter dat er geen tekorten zijn als het op energie aankomt. “De gasstromen gaan hoe ze altijd gaan ondanks de oorlog. Er is nog steeds dezelfde continuïteit. De prijzen reflecteren niet de situatie die we zijn in de praktijk. Ze reflecteren een schaarste die er niet is”, aldus de minister.

Daarnaast is er ook beslist om de NMBS te helpen. Zo is er besloten om de stijging van de prijzen met 5,5 procent op te vangen zodat de trein betaalbaar kan blijven voor iedereen. “De trein is de oplossing voor de mobiliteit. We moeten meer mensen, maar ook meer goederen via de trein transporteren. Dit is een verder zetting van de maatregelen die we al hadden en die investeringen zullen ook verder gaan dan dit aangezien de trein meer dan ooit de ruggengraat is van de mobiliteit van de toekomst”, zei minister van Mobiliteit Georges Gilkinet.

Europees probleem

De premier wees er ook op dat hij vorige week, tijdens de bijeenkomst in Versailles gevraagd heeft om bijkomende maatregelen te nemen op Europees niveau, daar kreeg hij naar eigen zeggen veel bijval. “De Commissie kreeg ook de taak om te werken op het afromen van de winsten van energiebedrijven. Ook is er besproken hoe we kunnen overgaan tot een Europese aankoop van gas en hoe we dan een plafond kunnen voorzien op het vlak van prijzen op de handelsmarkten. Want de vrije handelsmarkt is het beste systeem volgens mij, maar soms moet ingrijpen want anders zit je met een systeem van de far west”, aldus De Croo. Eind volgende week zou de Commissie al met enkele oplossingen moeten komen om de kern van het probleem aan te pakken.

LEES OOK. Akkoord over energiemaatregelen: dit verandert er voor jouw energiefactuur en aan de pomp(pjv)