Serdar Berdimuhamedow volgt zijn vader op als president van Turkmenistan

De 64-jarige vader Berdimuhamedow had vijftien jaar lang de macht. Hij bouwde net als zijn voorganger Saparmourat Niazov een persoonlijkheidscultus op. Hij controleerde alle machtsniveaus en duldde geen kritiek op zijn beleid. Hij kondigde in februari aan dat hij “een moeilijke beslissing” genomen had en benadrukte dat het land nood had aan “jonge leiders”.

Zoon Berdimuhamedow is momenteel als vicepremier bevoegd voor economie. Hij is tevens het hoofd van de nationale paardenvereniging. Die titel is symbolisch erg belangrijk, omdat het paard het nationale dier van Turkmenistan is.

Turkmenistan wordt geconfronteerd met een economische crisis, versterkt door de coronapandemie. De autoriteiten hebben echter nooit coronabesmettingen gemeld, maar voerden wel strenge maatregelen in en verplichtten de vaccinatie.