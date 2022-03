Russen zetten nieuw, ongekend wapen in dat radiosignalen kan vervalsen

De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben ontdekt dat het spervuur van ballistische raketten dat Rusland op Oekraïne heeft afgevuurd, een verrassing van formaat bevat. Want er zouden apparaatjes in zitten die radars kunnen misleiden en hittezoekende raketten voor de gek kunnen houden.

Elk apparaat is zo’n 30 centimeter lang en heeft de vorm van een pijl met een witte en oranje staart, zegt de Amerikaanse inlichtingendienst volgens The New York Times. Ze zouden gebruikt worden in Iskander-M ballistische korteafstandraketten die Rusland afvuurt vanaf de grens wanneer de raket merkt dat het het doelwit is van luchtverdedigingssystemen.

LEES OOK. De sjerp is vervangen door een wapen: hoe de Oekraïense burgemeesters uitgroeien tot verzetsleiders (+)

Vijandelijke radars

Het zou boordevol elektronica zitten en radiosignalen produceren om vijandelijke radars die de raket proberen te lokaliseren te storen of te vervalsen. Het gebruik hiervan kan helpen verklaren waarom Oekraïense luchtverdedigingswapens moeite hebben om de Russische Iskander-raketten te onderscheppen.

Foto’s van de pijlvormige munitie begonnen twee weken geleden de ronde te doen op sociale media. Aanvankelijk werd er gedacht dat het bommetjes waren van clusterwapens. Richard Stevens, die 22 jaar in het Britse leger werkte en instond voor het opruimen van explosieven en later in Zuid-Irak als bomtechnicus werkte, zei aan NY Times zulke raketten nog nooit te hebben gezien, hoewel hij gedurende zijn carrière al veel in contact kwam met Chinese en Russische munitie.

LEES OOK. Waarom hét verzoek van Zelenski onbeantwoord blijft: “Ontelbare scenario’s waarbij binnen de kortste keren zwaar conflict tussen Rusland en de NAVO komt” (+)