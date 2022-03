Kinderopvang Sascha in Kalmthout gesloten: 25 kinderen moeten vanaf 1 april op zoek naar nieuwe opvangplaats

Het Agentschap Opgroeien heeft de vergunning van kinderopvang Sascha in Kalmthout ingetrokken. Vanaf 1 april moet het kinderdagverblijf sluiten. De ouders van 25 kinderen moeten op zoek gaan naar een nieuwe opvangplek. Dat laat Opgroeien dinsdag weten in een persbericht.

De opvang kwam eerder al in woelig water waardoor de dienst Opgroeien de vergunning in augustus 2021 had opgeheven. De organisator tekende bezwaar aan tegen deze opheffing. De adviescommissie WVG gaf de organisator gelijk. Vlaams minister Wouter Beke nam op 1 maart 2022 de definitieve beslissing om de opvang te sluiten tegen 1 april 2022 wegens blijvende inbreuken op de vergunningsvoorwaarden en nadat de organisator voldoende kansen kreeg om dit recht te zetten.

“Verzonnen klacht”

Uitbaatster Sascha van de Lande reageert onthutst op de beslissing. “Ik ben zelf niet geïnformeerd over de sluiting”, zegt ze aan Belga. “Ik ben nu pas geïnformeerd door de telefoontjes van verschillende ouders. Ik ben er echt niet goed van, maar er zit niets anders op dan de boel te verkopen en te hopen dat mijn werknemers elders aan de slag kunnen. Ons huis is speciaal gebouwd met het oog op de uitbating van de kinderopvang. Deze beslissing is een gevolg van een klacht van enkele ex-werknemers die zonder meer voor waar is aangenomen, maar die totaal verzonnen is. Ik heb geen idee wat ik nu moet gaan doen.”

Bij Opgroeien wordt tegengesproken dat de uitbaatster niet op de hoogte werd gesteld van de beslissing. “Er is een aangetekende brief verstuurd”, zegt woordvoerster Nele Wouters. “De beslissing kwam er door het herhaalde karakter van de inbreuken, die vooral gaan over het toezicht, het aantal werknemers en het gebrek aan organisatorische skills die nodig zijn voor het uitbaten van een kinderopvang.”

Oplossing voor ouders

De opheffing van de vergunning volgt na een lang handhavingstraject. Opgroeien bracht ook het lokaal bestuur op de hoogte van de opheffing van de vergunning. De gemeente zet zich via het lokaal loket kinderopvang in om een oplossing te vinden voor de ouders met een kind dat naar deze opvang gaat.

Echter opvallend: bij eerdere waarschuwingen aan het adres van het kinderdagverblijf bleven veel ouders toch als een blok achter oprichtster Sascha van de Lande staan. Bij een handtekeningenactie tegen de sluiting werden zelfs honderden handtekeningen verzameld.