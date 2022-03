Eindrapport onderzoekscommissie PFAS-PFOS opnieuw uitgesteld

De onderzoekscommissie PFAS-PFOS in het Vlaams Parlement heeft de voorbije maanden een uitgebreide reeks hoorzittingen georganiseerd. Alle mogelijke betrokkenen, gaande van experts en administraties tot 3M en politici op lokaal, provinciaal en gewestelijk niveau, werden gehoord. Nu is het aan de commissie om alle informatie te bundelen, alle puzzelstukken te leggen en een rapport met conclusies en aanbevelingen neer te pennen.

Oorspronkelijk mikte de commissie op 31 januari 2022 als deadline. Dat werd later uitgesteld naar 18 maart en is nu dus opnieuw verschoven.

Sinds eind januari zijn verslaggevers Tinne Rombouts (CD&V), Mieke Schauvliege (Groen) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) samen met de andere commissieleden aan het werk om de tekst vorm te geven. De onderhandelingen lopen constructief. Maar om tot een gedragen en daadkrachtig rapport te komen, is meer tijd nodig, luidt het.

“Het is onze taak om uit te zoeken hoe het mogelijk is dat de mensen in Zwijndrecht en omgeving jarenlang zijn blootgesteld aan stoffen die gevaarlijk zijn voor hun gezondheid, zonder dat er werd ingegrepen. Dat werk willen we zeer grondig doen, ook om er voor te zorgen dat dit nooit opnieuw gebeurt”, zegt voorzitter Anaf. “We hebben zeer veel informatie vergaard en willen op basis van al die input een stevig onderzoeksrapport opleveren. Met duidelijke vaststellingen, stevige conclusies en ambitieuze aanbevelingen om het beleid te verbeteren voor de toekomst. We zijn op de goede weg, en er wordt zeer constructief samengewerkt, maar we hebben nog iets meer tijd nodig om ons doel te bereiken.”

Woensdag zal de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement gevraagd worden het uitstel formeel goed te keuren.