Klasfoto waar juf Mieke en haar moordenaar opstaan opgedoken

Meer dan een jaar na de moord op juf Mieke uit Noorderwijk is de dader eindelijk opgepakt. Gunter U. (37) heeft na zijn arrestatie zondag toegegeven dat hij haar thuis met 101 messteken doodstak. Uit eerder onderzoek en een klasfoto die opgedoken is, bleek hij een ex-leerling van de juf te zijn en zou zich als kind door haar gepest gevoeld hebben.

Gunter U. is een oud-leerling van juf Mieke die begin jaren ‘90 bij haar in de klas heeft gezeten. Hij blijkt ook erg gelovig te zijn en heeft banden met christelijke organisaties. Zo zette hij zich als vrijwilliger in bij daklozenwerking Kamiano, waar hij tegen een andere vrijwilliger zijn vreselijke feiten zou hebben opgebiecht.

DE STEMMEN VAN ASSISEN. Wie is Gunter U., de moordenaar van juf Mieke die dertig jaar geleden bij haar in de klas zat?

De familie van juf Mieke hoopt de komende dagen vooral antwoorden te krijgen op hun vele vragen. Mogelijk gebeurt dat vandaag al, want Gunter U. zal in Turnhout opnieuw ondervraagd worden door de onderzoeksrechter. Die moet beslissen of hij nadien blijft aangehouden en naar de gevangenis wordt overgebracht.

