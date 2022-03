Karim Benzema werkt op zijn 34ste een superseizoen af. De spits van Real Madrid brak maandagavond met een sterke prestatie in La Liga het record van Thierry Henry en is nu alleen all-time Frans topschutter. Sinds zijn hattrick tegen PSG stond hij ook al in de top drie van all-time topscorers voor Real Madrid. En hij ligt bovendien ook op persoonlijke recordkoers.