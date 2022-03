Begonnen als roeivereniging, nu meer dan 8 miljoen aanhangers: ontmoet Vasco da Gama, de nieuwe Braziliaanse zusterclub van Standard

Of het Luikse publiek helemaal tevreden is met de toetreding tot een internationaal netwerk, laten we in het midden. Maar dat het om een van de mooiste exemplaren uit de voetbalwereld gaat, staat buiten kijf. Belgische traditieclub Standard heeft binnenkort banden met Genoa CFC, de oudste club van Italië. Met Sevilla FC, een legendarische entiteit in zowel Spanje als Europa die (qua supporters) reeds bevriend is met Standard. En, last but certainly not least, met Vasco da Gama, een Braziliaanse club met een prachtige naam en een dito verhaal.