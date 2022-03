Nederlander raakt gewond bij raketaanval op militaire basis in Oekraïne, ambassade probeert hem thuis te krijgen

Bij de Russische raketaanvallen op de militaire basis Yavoriv is een Nederlander gewond geraakt — © @BackAndAlive via REUTERS

Bij de Russische raketaanvallen op de militaire basis Yavoriv is een Nederlander gewond geraakt dat en overgebracht naar het ziekenhuis in Lviv. Naar eigen zeggen is hij geopereerd vanwege interne bloedingen. De Oekraïense ambassade in Nederland probeert de man thuis te krijgen.