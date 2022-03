Zeker twee doden nadat woonwijken in Kiev getroffen worden door bombardementen

Bij een aanval op een residentieel gebouw in Kiev zijn minstens twee personen om het leven gekomen. Dat hebben de hulpdiensten gemeld. Ze signaleerden dinsdagochtend bombardementen op verschillende plaatsen in de Oekraïense hoofdstad, die door het Russische leger wordt omsingeld.

LIVE. Oorlog in Oekraïne: volg hier alles over de invasie van de Russische troepen

De Oekraïense hulpdiensten spreken op Facebook van een “aanval” op een gebouw van vijftien verdiepingen in de wijk Svjatosjyn in het westen van Kiev. Daarbij was een grote brand ontstaan. “Ter plaatse werden twee levenloze lichamen aangetroffen”, aldus de hulpdiensten die massaal aanwezig zijn om te blussen en slachtoffers te zoeken onder het puin. 46 mensen konden al geëvacueerd en gered worden.

De ontploffing blies alle ramen uit het gebouw en in de buurt eruit, zag een verslaggever van het Franse persagentschap AFP ter plaatse. In een ander bericht hadden de hulpdiensten het over een bombardement op een huis in de wijk Osokorky, in het zuidoosten van de hoofdstad. Daarbij ontstond ook brand. Er vielen geen doden. Verschillende AFP-journalisten hoorden dinsdagochtend drie ontploffingen in het centrum van Kiev.

Intussen heeft de burgemeester van Kiev een 35 uur durende avondklok ingesteld vanaf dinsdagavond. De bijna twee miljoen inwoners van de stad moeten dinsdagavond om 20.00 uur lokale tijd (19.00 uur Belgische tijd) binnen zijn en mogen pas donderdagochtend om 7.00 uur lokale tijd weer buiten.

(pjv)