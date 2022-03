Geen aanvoerder Artem Dzyuba in Russische selectie “vanwege situatie in Oekraïne”: “Hij heeft het zelf gevraagd”

“Gezien de situatie in Oekraïne, waar heel wat van zijn familieleden wonen, heeft Artem gevraagd hem niet op te roepen”, aldus kersvers Russisch bondscoach Karpin.

Na de invasie in buurland Oekraïne werden Rusland en Wit-Rusland tot nader geschorst door de Europese Voetbalconfederatie UEFA en Wereldvoetbalbond FIFA. Rusland kan daardoor niet aantreden in de barrages en mag zo een kruis maken over deelname aan het WK van eind dit jaar in Qatar. De Russen gingen intussen bij het Internationaal Sporttribunaal TAS in beroep tegen die schorsing, al is de verwachting dat het niet veel zal opleveren. In een post op Instagram verklaarde Dzyuba eerder al niet akkoord te zijn met de schorsing. Hij hekelde daarbij de “twee maten en gewichten” die volgens hem worden gehanteerd in de sancties tegenover Russische sporters.

© ISOPIX

“Wat er ook gebeurt, de selectie zal samenkomen tussen 21 en 27 maart”, aldus Karpin. “Het programma van de stage en de oefeninterlands zal later bekendgemaakt worden. Om logistieke redenen roep ik ook geen Russische spelers op die in Europa actief zijn.” Vanwege de huidige vliegverboden zou het voor hen ook bijzonder moeilijk zijn om in Rusland te geraken.