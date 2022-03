Oplossing in zicht voor Didier Lamkel Zé: Kameroener staat op een zucht van Franse eersteklasser FC Metz

Lamkel Zé in een van z’n weinige duels voor FK Khimki (in totaal drie) — © BELGAIMAGE

Lamkel Zé begon het seizoen bij (de beloften van) Antwerp, werd dan verhuurd aan het Slovaakse DAC en in januari nam het Russische FK Khimki de huur over. Na het uitbreken van de oorlog zette de winger echter de samenwerking stop en vloog hij terug naar Frankrijk, in de hoop snel een nieuwe club te vinden. Dat kon dankzij de uitzonderingsmaatregel van de FIFA en dat gebeurde ook, want FC Metz klopte bij hem aan. De Franse eersteklasser staat voorlaatste in de Ligue 1 en ziet zijn kans schoon om nog last minute versterking binnen te halen.

Zijn medische testen zijn al in orde en als de Franse voetbalbond de transfer eerstdaags goedkeurt, moet Lamkel Zé in de komende twee maanden (op huurbasis) proberen om Metz te redden. Er komen nog interessante affiches aan, onder meer tegen het Monaco van Philippe Clement en op de slotspeeldag tegen de sterren van PSG.

Ter info: bij Antwerp ligt Lamkel Zé nog tot eind volgend seizoen onder contract.