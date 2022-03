Oorlog in Oekraïne zorgt voor tekort aan zonnebloemolie: aardappelverwerkers moeten op zoek naar palmolie

Het tekort bereikte ook al de regeringstafel. Minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo’s en Landbouw David Clarinval haalde het tekort aan als voorbeeld van bedrijven die kampen met stijgende energie- en grondstoffenprijzen. De regering gaat nu de Nationale Bank vragen de impact van de oorlog voor de verschillende sectoren te onderzoeken, om dan op basis daarvan maatregelen te kunnen nemen, klonk het.

Bij sectorfederatie Belgapom bevestigt men het tekort aan zonnebloemolie. “Een acute crisis. Het is momenteel alle hens aan dek bij de aardappelverwerkers”, aldus Belgapom-CEO Christophe Vermeulen.

“Voorraad voor zes weken”

De aardappelverwerkers gebruiken normaal zonnebloemolie om de aardappelen te verwerken tot frietjes of chips. Vijfenzeventig procent van de gebruikte zonnebloemolie is afkomstig uit Oekraïne en Rusland, markten die zwaar verstoord zijn door de oorlog. “Twee weken geleden hadden de bedrijven nog voorraden voor zes weken”.

De aardappelverwerkers kijken daarom uit naar alternatieven. “In eerste instantie wordt daarbij naar palmolie gekeken”, vertelt Vermeulen. Schaarste aan olie zorgt er echter voor dat de prijzen voor alternatieven, zoals palmolie, omhoog gaan. Palmolie is bovendien een stuk minder duurzaam dan zonnebloemolie.

Labels veranderen

De producenten moeten door de overstap naar palmolie ook hun labels veranderen. “Het gaat ook om plantaardige vetten, maar er zijn toch verschillen, denk maar aan de hoeveelheid verzadigde vetten”.

De sector is daarover in overleg met de overheid, onder meer met het Voedselagentschap. “Enerzijds willen we onze productie op peil houden, anderzijds moeten we ook de consument informeren”, zegt Vermeulen.