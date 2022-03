Aldi-medewerker verklapt geheim van de kassa: “Het spijt me als je ooit zo’n ervaring hebt gehad”

Een manager van Aldi heeft onthuld waarom de kassamedewerkers van de supermarktketen zo snel zijn. Want volgens de man hebben de winkels daar wel degelijk enkele trucjes voor. In video’s op Tiktok vertelt hij erover.

Matthew Lesky heeft meer dan 305.000 volgers op Tiktok. In de video’s die hij deelt op de app legt hij hen onder meer uit waarom Aldi-medewerkers zo snel zijn aan de kassa. En hij kan het weten: hij is er manager.

Volgens Lesky worden Aldi-medewerkers getimed. Aan het einde van hun dienst krijgen ze een statistisch rapport met daarin informatie zoals de tijd tussen verschillende klanten. Kortom: hoe snel ze werken. “Medewerkers proberen actief hun tijd te verbeteren”, zegt hij daarover.

Soms gaat het zelfs te snel. Zo geeft de manager toe dat veel klanten iets zeggen over “het verpletteren van de boodschappen”. “Het spijt me als je ooit zo’n ervaring hebt gehad, dat is nooit de bedoeling geweest van iemand”, zegt hij. Bovendien is het vooral een teken van een speciale vaardigheid van de medewerkers. “Ze zijn erg goed getraind in dingen werpen.”

Te enthousiast

Met werpen bedoelt Lesky het verplaatsen van de items over de scanner van de kassa. “Normaal zou je denken dat je iets zou pakken en het op die manier zou verplaatsen”, legt hij uit in een van de video’s, terwijl hij een item van de ene naar de andere kant doorgeeft met z’n handen. “Maar als je die beweging duizend keer per dag doet, wordt het heel gemakkelijk om het te gooien. Je creëert als het ware een soort werptunnel.”

Ook dat loopt soms uit de hand. Zo reageerde een van de volgers dat er al verschillende pakken chips over de kar zijn beland, in plaats van erin. “Die was een beetje te enthousiast bezig met de bedrijfswaarden”, klinkt het.

