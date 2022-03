Vrouw bevalt van dochtertje midden op Place de la Concorde in Parijs

In Parijs is een vrouw met hulp van haar partner en twee agenten van de verkeerspolitie op de Place de la Concorde bevallen. De vrouw bracht haar dochtertje Edmei ter wereld te midden van de avondspits op het bekende plein, zo meldt de krant Le Parisien dinsdag.

Agenten Julie en Olivier waren op terugweg van hun werk aan de Place de la Concorde toen ze een man zagen die in paniek was aan het toeteren. Toen ze gingen kijken, was de bevalling op de achterbank van de wagen al aan de gang. Samen met collega’s van de civiele bescherming, die toevallig enkele meters verderop in de verkeerschaos vastzaten, verleenden zij eerste hulp en stuurden ze een ambulance ter plaatse. Rond 17.20 uur kwam het meisje ter wereld.

“In twintig jaar heb ik nog nooit zoiets meegemaakt”, getuigt Olivier tegen de krant. “We zijn hier wel voor opgeleid en staan klaar om te helpen, maar je verwacht niet dat zoiets echt zou gebeuren”, zegt zijn collega Julie.