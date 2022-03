Jonge Vietnamees blijft in de cel voor zaak rond 39 dode vluchtelingen in koelwagen

In de zaak van de 39 dode Vietnamese migranten in een koelwagen heeft de Brugse raadkamer de aanhouding van een jonge Vietnamees met twee maanden verlengd. Alex T. werd opgepakt in het Verenigd Koninkrijk en aan België uitgeleverd.

Op 23 oktober 2019 werden 39 levenloze lichamen, onder wie die van drie minderjarigen, ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. Vrij snel bleek dat de container de namiddag daarvoor vanuit Zeebrugge was vertrokken naar Purfleet. In het Belgische luik van het onderzoek kwamen twee safehouses in Anderlecht in het vizier van de speurders. In totaal kon de bende rond Vo Van Hong (45) gelinkt worden aan 130 transporten.

N. Sy Tai (20) werd in december 2020 opgepakt in het Engelse graafschap Worcestershire. Na zijn overlevering werd hij eerst een tweetal maanden opgesloten in de gesloten jeugdinstelling van Everberg. Ondertussen is echter gebleken dat ‘Tai’ op het moment van de feiten wel degelijk meerderjarig was. Ook Alex T. zou deel uitmaken van het middenkader van de mensensmokkelorganisatie. De verdachte kon pas in juni 2021 ingerekend worden in het Engelse Middlesbrough. Ook hij beweerde tevergeefs nog minderjarig te zijn.

De jonge Vietnamezen zouden in contact gestaan hebben met de taxichauffeurs, die de transmigranten dan naar de eigenlijke smokkelplaats moesten voeren. Naar eigen zeggen was het echter hun bedoeling om zelf naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld te worden. Eind februari werden N. Sy Tai en Alex T. nog een laatste keer uitgebreid verhoord door de speurders. Hun zaak zal dus binnenkort naar de strafrechter verwezen worden. Ook N. zit nog steeds in de cel.

In hetzelfde dossier werden op 19 januari al achttien beklaagden veroordeeld door de Brugse correctionele rechtbank. Spilfiguur Vo Van Hong kreeg toen 15 jaar cel, 920.000 euro boete en bijna 2,3 miljoen euro verbeurdverklaring opgelegd.