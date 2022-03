Sportief teleurstellend, maar extrasportief is Lionel Messi wel van goudwaarde voor PSG

Sportief loopt het bijzonder stroef voor Lionel Messi (34) in zijn eerste jaar bij Paris-Saint Germain. Met amper twee competitiedoelpunten dit seizoen zijn zijn prestaties op het veld teleurstellend. Extrasportief heeft de Argentijn gelukkig wel zijn meerwaarde voor de Parijse club. Volgens de Franse sportkrant L’Equipe is hij goed voor 60% van de shirtverkoop, waarbij het volledige bedrag van de merchandising van vorig seizoen dit jaar in zes maanden tijd al is gerealiseerd.

Tijdens de 3-0-zege van PSG tegen Bordeaux afgelopen weekend maakten de fans van de Parijse club aan Lionel Messi pijnlijk duidelijk dat ze voorlopig teleurgesteld zijn over zijn prestaties. Voor het eerst in zijn clubcarrière werd de superster uitgefloten. Sportief loopt het dan ook stroef. De Vlo kon vorige week niet voorkomen dat PSG vroegtijdig uit de Champions League werd geknikkerd en in de competitie zit hij aan amper twee goals.

Extrasportief is hij echter wel van grote meerwaarde voor PSG. Volgens L’Equipe is Messi goed voor 60% van de truitjesverkoop, waarbij het volledige bedrag van de merchandising van vorig seizoen dit jaar in zes maanden tijd al is gerealiseerd. Daarnaast zorgde hij bij zijn aankomst in Parijs voor 20 miljoen extra fan op de sociale media van de club en komen er sindsdien nog eens een miljoen per week bij.

Nog volgens L’Equipe ging PSG onlangs een samenwerking aan met verschillende merken, zoals Crypto, Gorillas of Smart Good Things. Met Crypto zouden de onderhandelingen, die vóór de komst van Messi waren begonnen, resulteren in een vergoeding van ongeveer 2 miljoen euro per jaar. Dat bedrag is maal vier gegaan sinds Messi bij PSG neerstreek. Extrasportief overtreft hij dus voorlopig wel de verwachtingen bij PSG.