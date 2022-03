Chinese club betaalt 4 miljoen voor Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht)

Voormalig Anderlecht-middenvelder Nicolae Stanciu verlaat de Tsjechische landskampioen Slavia Praag voor het Chinese Wuhan Three Towns.

Met de overgang van de intussen 28-jarige Roemeense international zou een bedrag van 4 miljoen euro gemoeid zijn, heel wat minder dan de bijna 10 miljoen euro die RSC Anderlecht in de zomer van 2016 betaalde om hem los te weken bij Steaua Boekarest. Daarmee was hij destijds de duurste inkomende transfer in ons land.

Desalniettemin werd het verblijf in het Astridpark geen succes en na anderhalf jaar verkaste hij reeds voor minder dan 4 miljoen euro naar Sparta Praag. Begin 2019 volgde een nieuwe miljoenentransfer naar het Saoedische Al-Ahli, zes maanden later keerde hij terug naar Tsjechië om er voor Slavia te tekenen.