Moordenaar van juf Mieke wordt voorgeleid bij onderzoeksrechter: “Hij heeft spijt”

Gunter U., de dader die in november 2020 juf Mieke Verlinden met 101 messteken neerstak in haar woning in Noorderwijk (Herentals), wordt momenteel voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. De 37-jarige man uit Berchem, een oud-leerling van juf Mieke, heeft intussen verklaringen afgelegd en wordt bijgestaan door zijn advocaat, meester Ben Corsiers. De onderzoeksrechter zal vandaag beslissen of Gunter U. al dan niet wordt aangehouden.