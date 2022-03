Nucleaire deal met Iran weer op de sporen? Rusland kreeg van VS “garanties”

“Wij hebben schriftelijke garanties gekregen. Ze zijn opgenomen in de akkoorden” om het Iraans nucleair akkoord te herlanceren”, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov aan de zijde van zijn Iraanse collega Hossein Amir-Abdollahian. Volgens het hoofd van de Russische diplomatie is de toekomstige samenwerking tussen Moskou en Teheran verzekerd, in het bijzonder over de kerncentrale van Bushehr.

Moskou werd ervan beschuldigd de onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma te willen laten ontsporen. Op 5 maart had Moskou van de Amerikanen garanties geëist dat de wegens de inval in Oekraïne opgelegde sancties geen weerslag zouden hebben op toekomstige samenwerking met Teheran op het domein van civiele atoomprogramma’s. “De Amerikanen streven er dagelijks naar te zeggen dat wij het akkoord afremmen, maar dat is een leugen”, zei Lavrov die eraan toevoegde dat men nu “in de laatste rechte lijn is gekomen.”

Er zijn cruciale inspanningen aan de gang om het uit 2015 daterende akkoord te redden. Dat was afgesloten door Iran enerzijds en anderzijds de VS, Rusland, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Het draait erom te verhinderen dat Iran een atoombom verwerft. Teheran heeft steeds ontkend daarop uit te zijn en eist het recht op een civiel atoomprogramma op.

Het akkoord zorgde voor het opheffen van de internationale economische sancties tegen Iran, in ruil voor strikte limieten op zijn kernprogramma.

In 2018 trokken de VS zich onder de regering-Trump unilateraal terug uit het akkoord en pakten ze opnieuw met strafmaatregelen uit die de Iraanse economie lam legden. Als reactie trad Teheran de beperkingen op zijn atoomprogramma ruim met de voeten. Eenmaal in het Witte Huis wilde president Joe Biden terug in het akkoord, maar de onrechtstreekse onderhandelingen verliepen moeilijk.