In Spanje kleurt de lucht felrood, morgen misschien ook bij ons dit opvallend tafereel

In verschillende Spaanse steden zoals Murcia en Alicante kleurt de lucht oranje of zelfs knalrood. Dit komt omdat er Saharastof van Afrika over Europa raast. Momenteel hangt de stof boven Spanje, maar tegen woensdag kan ook in België de lucht rood kleuren. Al zal dit een stuk minder verbluffend zijn.

Het is niet het begin van de apocalypse, maar eerder een meteorologisch fenomeen dat vaker voorkomt in Spanje. Zo vliegt er Saharastof door de Spaanse steden die de lucht rood kleurt, en deze ook aanzienlijk verslechtert. Zo mogen de mondkapjes in Spanje terug uit de schuif gehaald worden.

“De rode gloed over de steden heeft alles te maken met de hoeveelheid fijnstof uit de Sahara woestijn die over delen van Spanje trekt”, klinkt het bij Spanje Vandaag. “Naast dat dit Saharastof erg vervelend is en alles vies maakt, is het ook slecht voor de ademhaling en zorgt het dus ook voor de gelige kleur in de lucht.”

Verschillende weerexperts laten weten dat het Saharastof tot en met donderdag in Alicante blijft. Vanaf woensdag zal het daar ook hevig regenen, waardoor de combinatie van regen en stof alles extra vies zal maken.

Rode lucht in België?

Ook wij zullen in de loop van de week een gekleurde lucht mogen bewonderen in ons land, maar deze zal eerder geelbruin zien en een pak minder spectaculair zijn. Zo blijft het waarschijnlijk bij een kleurrijke zonsopgang. “Woensdag en donderdag trekt Saharastof over België”, zegt Meteovista. “Dit kan een fraaie, rode zonsopgang opleveren, maar ook vieze auto’s en tuinmeubelen tot gevolg hebben.”