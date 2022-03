De top 4 is in gevaar voor Manchester United: dan maar naar de Champions League via de Beker met de Grote Oren?

“Wordt het misschien gemakkelijker voor Manchester United om de volgende editie van de Champions League te bereiken door het kampioenenbal dit seizoen te winnen?” Het was een opvallende, maar niet helemaal uit de lucht gegrepen vraag voor Ralf Rangnick tijdens de persconferentie in aanloop naar de return in de achtste finale tegen Atlético Madrid. Arsenal is immers aan een stevige opmars bezig in de Premier League en United gaat het knap lastig krijgen om de top 4 te halen. “Het maakt niet uit hoe we ons kwalificeren, maar welke route is het meest realistisch?”

Arsenal verloor dit jaar in de Engelse hoogste divisie enkel van Manchester City en is dankzij vijf zeges op rij opgeklommen naar de vierde plaats in de Premier League. De voorsprong op Manchester United bedraagt één punt, maar de ploeg van Mikel Arteta werkte maar liefst drie wedstrijden minder af en maakt volgens veel waarnemers de grootste kans om het laatste rechtstreekse ticket voor de Champions League binnen te rijven.

Voor recordkampioen Manchester United is de top vier een absoluut minimum, maar Arsenal bijbenen wordt geen sinecure. Daar komt nog bij dat ook Tottenham het rode team uit Manchester kan voorbijsteken via een zes op zes in zijn twee inhaalwedstrijden en daarnaast heeft zowel West Ham als Wolverhampton de Red Devils nog in het vizier.

Dan maar via de Champions League?

Deze jaargang van de Champions League kan een reddingsboei vormen voor Manchester United, aangezien het winnen van de Beker met de Grote Oren gepaard gaat met een direct ticket voor de groepsfase van de volgende editie. Coach Ralf Rangnick vraagt zich af of die weg echt realistischer is, maar vertelde op de voorbeschouwende persconferentie dat zijn ploeg erg gemotiveerd is om op beide tonelen te schitteren.

“We gaan er alles aan doen om te winnen tegen Atlético Madrid en door te stoten naar de kwartfinale, maar dan wachten nog een heleboel topclubs. In de Premier League spelen we na de interlandperiode tegen Leicester, ook in die partij en de volgende wedstrijden gaan we telkens vol voor de overwinning. We beseffen heel goed dat we geen punten meer mogen laten liggen in de competitie, want Arsenal doet het momenteel uitstekend. We moeten naar onszelf kijken en alle resterende wedstrijden winnen. De Champions League vormt een ander decor, en ook daar ontbreekt het bij ons niet aan motivatie. Het zou simpelweg een enorme boost betekenen als we ons bij de beste acht teams van Europa kunnen scharen. We zijn zeer ambitieus en willen tonen dat we competitief zijn op het allerhoogste niveau.”

In de heenwedstrijd zorgde Anthony Elanga (19) tien minuten voor tijd voor de verlossende gelijkmaker. João Félix (22) had de score vroeg in de partij geopend. — © ISOPIX

Atlético Madrid

Tegenstander Atlético Madrid zit in een gelijkaardig schuitje. De mannen van Diego Simeone maken een verrassend wisselvallig seizoen door na de landstitel van vorig jaar en hebben de vierde stek nog lang niet veiliggesteld. Hoewel ook plaatsen twee en drie nog tot de mogelijkheden behoren, zijn Los Colchoneros momenteel vooral bezig met de geringe voorsprong op Real Betis (2 punten), Real Sociedad (4 punten) en Villarreal (6 punten).

De Duitse tacticus van Manchester United is in ieder geval op zijn hoede voor Atlético na het 1-1-gelijkspel in Madrid. ”Tegen een ploeg die de bal met plezier aan de tegenstander laat, is het belangrijk dat we zelf de eerste goal scoren en de nul proberen te houden.” Yannick Carrasco hoeven de Mancunians alleszins niet te vrezen, de Belgische flankspeler zit straks zijn tweede en voorlaatste Europese schorsingsdag uit.

