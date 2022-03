Een blik achter de schermen van een vurende tank: oorlogsvoertuigen in de clinch in Marioepol en Volnovakha

Leden van het Oekraïense Azov-bataljon hebben onderstaande video gemaakt van een Oekraïense BTR-4. Ze tonen hoe Oekraïense soldaten in het voertuig enkele Russische T-72-tanks uitschakelen nabij Marioepol.

Niet ver van Marioepol, in Volnovakha, filmde een Russische soldaat dan weer hoe zo’n T-72 het vuur opent op Oekraïense troepen. Het is onduidelijk of de tank zijn doel daarbij raakte of niet.

