President Zelenski: “Moeten erkennen dat Oekraïne geen NAVO-lid kan worden”

“Jarenlang hoorden we dat de deuren openstonden, maar tegelijkertijd werd ons meegedeeld dat we niet konden toetreden. Dit is de waarheid en die moeten we erkennen”, aldus Zelenski tijdens een videoconferentie met de Joint Expeditionary Force. Rusland heeft zich altijd verzet tegen een mogelijke toetreding van Oekraïne tot de NAVO. De JEF bestaat uit acht NAVO-landen (Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Nederland, Noorwegen, IJsland, Estland, Letland en Litouwen) en Zweden en Finland. De coalitie richt zich op de bescherming van het noordpoolgebied, de noordelijke Atlantische Oceaan en de Baltische Zee.

“Het is duidelijk dat Oekraïne geen NAVO-lid is, we begrijpen dit”, aldus Zelenski. Maar hij betreurt wel dat de NAVO – die hij “gehypnotiseerd door de Russische agressie” noemde – weigert om een ‘no fly’-zone boven Oekraïne in te stellen.

“We horen argumenten dat wanneer de NAVO een ‘no fly’-zone zou instellen dit de uitbraak van de ‘Derde Wereldoorlog’ zou betekenen. Daarom is het luchtruim boven Oekraïne niet afgesloten, waardoor de Russen de steden kunnen blijven bombarderen en burgers kunnen blijven doden”, aldus Zelenski.

Volgens het agentschap Unian zei Oleksi Arestovitsj, de adviseur van Zelenski, dat er twee mogelijke scenario’s zijn om de oorlog te beëindigen. Ofwel zou Moskou tijdens de lopende onderhandelingsgesprekken ingaan op de eis van Kiev om de Russische troepen terug te trekken, ofwel zou Rusland blijven vechten, maar wordt het uiteindelijk verslagen door het Oekraïense leger, aldus Arestovitsj.