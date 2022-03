Waarom Poetin blij is met sancties tegen Russische oligarchen: “Hij geeft geen moer om economische belangen”

Na de Russische inval in Oekraïne reageerden de EU, het VK en de VS met sancties tegen de Russische oligarchen. Hun tegoeden werden bevroren en ze verliezen steeds meer de controle over hun superjachten, villa's en voetbalteams. Het doel van de sancties is om de Russische leider te raken, maar volgens deskundigen kan het Poetin misschien weinig schelen. Een aantal experts geven hun mening aan het Amerikaanse nieuwsmedium Forbes.