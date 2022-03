Even slikken afgelopen maandag, toen het Belgisch Rolling Stones-concert werd aangekondigd. Tickets beginnen aan 99 euro en de prijzen schieten al snel door naar 489 euro. Dat is flink duurder dan Ed Sheeran en Coldplay, die deze zomer ook naar ons land komen en van wie de concerten in een mum van tijd zijn uitverkocht. Vanwaar dat prijsverschil? En kunnen Coldplay of Ed Sheeran dan ook niet meer vragen?