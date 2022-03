Transportfederaties waarschuwen: “Geen andere keuze dan prijsstijgingen door te rekenen aan klant”

De federale regering besliste om de accijnzen op benzine en diesel te verlagen met 0,175 euro per liter. “Dat is uiteraard goed nieuws voor eenieder die zijn dieselfactuur dag na dag zag stijgen. Maar voor de transportsector lost deze accijnsverlaging het probleem niet op”, zeggen de federaties in een gemeenschappelijk persbericht.

Vrachtwagens van meer dan 7,5 ton kunnen via het systeem van de professionele diesel een groot deel van hun accijnzen terugvorderen. Voor hen verandert de accijnsverlaging dus niets aan de kostprijs. “Enkel de voorfinanciering van de accijns daalt een stukje”, klinkt het.

De transportfederaties wijzen er ook op dat de regering heeft beslist om het cliquetsysteem in werking te laten treden van zodra de dieselprijs 1,7 euro per liter heeft bereikt. Dan gaan de accijnzen opnieuw stijgen. De federaties benadrukken dat het “van essentieel belang” is dat op dat moment ook weer het terugvorderbare bedrag gaat stijgen van professionele diesel.

“Is dit niet het geval dan betekent dit dat de impact van de dieselprijs op de kostprijs ook groter wordt. In om het even welk scenario heeft de vervoerder geen andere keuze dan alle kostprijsstijgingen integraal en zo snel mogelijk aan de klant door te rekenen”, besluiten de federaties.