Robert Lewandowski moet training bij Bayern München staken met knieprobleem

Lewandowski bleef aanvankelijk nog even op het veld staan tijdens de training, die open was voor publiek, maar trok vervolgens toch naar binnen. “Ik raakte de bal niet helemaal goed en het deed een beetje pijn”, zei hij tegen een journalist van Bild. De Pool onderging in de namiddag enkele medische onderzoeken. Bayern bevestigde de blessure, maar gaf niet aan of Lewandowski onbeschikbaar is voor de volgende wedstrijd(en).

De Duitse topclub wil in de laatste weken van het kampioenschap haar topschutter natuurlijk niet missen. Als koploper treft de Beierse topclub zaterdag Union Berlin. Vervolgens is er de internationale break en nadien is Freiburg de eerste tegenstander. Eerste achtervolger Dortmund kan haar achterstand woensdag verkleinen tot vier punten.

In de Champions League staat Bayern in de kwartfinales, die begin april gespeeld worden. Vorig seizoen sneuvelde Bayern bij de laatste acht tegen PSG. Lewandowski ontbrak toen met een blessure.

Er was dinsdag ook goed nieuws te rapen in het Bayern-kamp. Leon Goretzka kon de groepstraining hervatten. De middenvelder stond meer dan drie maanden aan de zijlijn met een knieblessure.