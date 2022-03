Secretaris-generaal Stoltenberg: “NAVO moet zich aanpassen aan nieuwe realiteit”

Volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg moet de NAVO zich aanpassen aan de nieuwe realiteit die is ontstaan door de Russische invasie in Oekraïne. “De Russische inval en zijn militaire integratie met Wit-Rusland scheppen een nieuwe veiligheidsrealiteit op het Europese continent. We moeten onze militaire houding resetten voor deze nieuwe realiteit”, aldus Stoltenberg.

Op het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie vergaderen woensdag de ministers van Defensie van de lidstaten, met ook die van partnerlanden zoals Oekraïne, Finland, Zweden, Georgië en vertegenwoordigers van de Europese Unie.

Volgens Stoltenberg zullen de ministers een discussie houden “over concrete maatregelen om onze veiligheid op de lange termijn te versterken, op alle domeinen”. “Op het land zou dit substantieel meer troepen kunnen bevatten in het oostelijk deel van de alliantie, met een hogere paraatheid”, aldus de topman. Ook zullen ze grote versterkingen overwegen in de lucht en op zee. Daarnaast zullen ze het ook hebben over de versterking van de lucht- en raketafweer, van de cyberdefensie en het houden van meer en grotere oefeningen. Stoltenberg verwacht dat de militaire bevelvoerders zullen worden gevraagd opties te ontwikkelen tegen de NAVO-top van juni in Madrid.

“We moeten meer doen, dus moeten we ook meer investeren”, zei hij nog. De NAVO-baas verwelkomde dan ook dat Duitsland en andere bondgenoten hebben aangekondigd meer te zullen doen. “Ik moedig alle bondgenoten aan een minimum van 2 procent van het BBP uit te geven aan defensie.”

“Honderdduizenden troepen in verhoogde staat van paraatheid”

De secretaris-generaal beklemtoonde ook dat de NAVO “snel reageerde” op de crisis. Zo is voor het eerst de reactietroepenmacht van de NAVO, de NATO Response Force, voor het eerst ingezet. “Er zijn nu honderdduizenden troepen in verhoogde staat van paraatheid over de alliantie”, zei hij.

Ook zijn honderdduizend Amerikaanse troepen in Europa aanwezig en staan ongeveer 40.000 soldaten onder direct NAVO-commando, overwegend in het oosten van de alliantie. Zij krijgen steun in de lucht en op zee en door luchtverdedigingssystemen. “De VS onplooit momenteel Patriot-batterijen in Polen. Duitsland en Nederland doen dat in Slovakije”, aldus Stoltenberg. “Dit stuurt een niet mis te verstane boodschap. Een aanval op één bondgenoot zal een beslissende reactie krijgen van de hele alliantie.”

“Rusland en president Poetin zijn verantwoordelijk”

De NAVO-baas benadrukte meermaals dat het de kerntaak van de alliantie is om alle lidstaten te verdedigen. Oekraïne, dat geen lid is, noemde hij een “heel gewaardeerde partner”. “De NAVO-bondgenoten hebben Oekraïne vele jaren gesteund”, zei hij ook. Ook nu leveren de lidstaten onder meer luchtverdedigingssystemen en andere steun aan het land.

“Rusland en president Poetin zijn verantwoordelijk voor de invasie. Poetin moet een einde maken aan deze oorlog door zijn troepen terug te trekken”, zei hij nog. Daarnaast riep de NAVO-baas ook China op om de invasie ten strengste te veroordelen en Rusland niet te steunen. “Elke steun aan Rusland zal dat land helpen een brutale oorlog tegen een soeverein land te voeren.”

Bezorgd over mogelijke Russische aanval met chemische wapens

De NAVO is ook bezorgd dat Rusland een zogenaamde ‘false flag’-operatie met mogelijke chemische wapens zou voeren in Oekraïne. Zo’n valse vlag-operatie is bedoeld om de schuld van een zelf veroorzaakt incident in de schoenen van een opponent te schuiven. Dat incident kan als voorwendsel gebruikt worden om zelf tussenbeide te komen. “Al maanden hebben we de lange lijst met leugens van Rusland ontmaskerd”, zei Stoltenberg. “Ze claimden dat ze niet van plan waren om Oekraïne binnen te vallen, maar dat hebben ze gedaan. Ze beweerden dat ze hun troepen terugtrokken, maar ze stuurden er zelfs meer. Ze beweren burgers te beschermen, maar ze brengen hen om het leven”, aldus Stoltenberg.

Rusland beschuldigde de Verenigde Staten en Oekraïne ervan laboratoria te beheren voor de ontwikkeling van biologische wapens. Beide landen ontkennen dat. Sindsdien vreest het Westen dat Rusland een voorwendsel zoekt om zelf zulke wapens in te zetten in de oorlog. “Nu doen ze absurde beweringen over biologische labo’s en chemische wapens in Oekraïne”, zei Stoltenberg daarover. “Dat is gewoon opnieuw een leugen. We zijn bezorgd dat Moskou een ‘false flag’-operatie zou kunnen orkestreren, mogelijk met chemische wapens.”