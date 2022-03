EU-landen op zucht van akkoord over minimumtaks voor multinationals

De Franse minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire heeft er alle vertrouwen in dat de EU-landen begin april een unaniem akkoord zullen kunnen vinden over de invoering van een minimaal belastingtarief van 15 procent voor multinationals. “Hiervoor is Frankrijk al vijf jaar strijd aan het leveren. Dan kunnen we nog wel drie weken wachten”, zei hij dinsdag.

Le Maire zat in Brussel de maandelijkse vergadering van de Europese ministers van Financiën voor. Op de agenda stond onder meer de omzetting in EU-wetgeving van het OESO-akkoord over een mondiaal minimumtarief van 15 procent in de vennootschapsbelasting voor multinationals. Als tijdelijk voorzitter van de Europese ministerraden wil Frankrijk tegen de presidentsverkiezingen van volgende maand kunnen pronken met een compromis over de omzetting van dat akkoord in een Europese richtlijn, die dan vervolgens door de lidstaten in nationale wetgeving moet worden gegoten.

Enkele landen tekenden nog voorbehoud aan. Zo vroeg de Zweedse minister Mikael Damberg om meer tijd voor een technische analyse, terwijl de Poolse staatssecretaris Magdalena Rzeczkowska erop hamerde dat het minimumtarief niet losgekoppeld mag worden van de digitaks waarover de 137 OESO-landen in oktober vorig jaar eveneens een akkoord sloten - de zogenoemde twee pijlers.

Op zijn afsluitende persconferentie toonde Le Maire zich hoopvol dat alle lidstaten zich tegen de volgende vergadering van de ministers van Financiën, op 5 april, bij de compromistekst zullen aansluiten. Zo stelt hij voor dat de lidstaten tot 31 december 2023 de tijd krijgen om de Europese richtlijn over een minimumtaks om te zetten. “En verder moeten we nog een formulering vinden die duidelijk maakt dat er voor Europa een duidelijke link is tussen de twee pijlers van het OESO-akkoord. Maar hoe dan ook zijn beide obstakels niet onoverkoombaar.”