Eintracht Frankfurt verbreekt contract met Russische sponsor, op aanbeveling van Duitse overheid

Eintracht Frankfurt heeft dinsdag bekendgemaakt een einde te maken aan het partnerschap met Kaspersky, een Russisch bedrijf dat gespecialiseerd is in cybersecurity. De stopzetting van het contract komt er op aanbeveling van de Duitse overheid.

Eintracht gaf in een persbericht mee “de beslissing te hebben genomen op basis van feiten, niet op basis van nationaliteiten”. De club werd door het Duitse Federaal Bureau voor IT-beveiliging (BSI) gewaarschuwd dat er twijfels bestonden bij de betrouwbaarheid van de Russische antivirusfabrikant.

De Duitse club had de samenwerking eerder al voorlopig opgeschort na de Russische invasie in Oekraïne. Het gaf mee 150.000 euro, het bedrag dat de club al ontving in het kader van het contract met Kaspersky, te hebben gedoneerd aan een liefdadigheidsinstelling in Oekraïne.

Eerde zegde tweedeklasser Schalke 04 al haar partnerschap op met Gazprom, een ander Russische bedrijf.