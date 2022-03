Vrouw die op Russische tv protesteerde is vrijgelaten, maar moet wel boete betalen

De Russische tv-producer die op de belangrijkste Russische staatszender maandagavond protesteerde tegen de oorlog in Oekraïne is dinsdagmiddag voor een Russische rechtbank verschenen. Haar advocaten, waaronder de bekende Russische mensenrechtenadvocaat Anton Gashinsky, postten dinsdagmiddag een foto van hen beiden op Telegram. De vrouw werd veroordeeld tot het betalen van een boete en vervolgens vrijgelaten.

Er was internationaal grote ongerustheid over het lot van Marina Ovsjannikova (44), na haar arrestatie maandagavond. Dinsdagochtend hadden advocaten de vrouw nog steeds niet kunnen spreken. Het was ook duidelijk waar de vrouw – die met haar protest volgens een nieuwe Russische wet tot 15 jaar gevangenisstraf riskeerde – na haar arrestatie naartoe was gebracht.

Volgens de Russische krant Novaya Gazeta – altijd erg kritisch voor het regime van Poetin - kreeg de vrouw in de rechtbank te horen dat ze vervolgd zal worden wegens het organiseren van een niet toegestaan openbaar evenement. Ze zou daarvoor een geldboete riskeren, een taakstraf of een gevangenisstraf van maximum 10 dagen.

Het werd uiteindelijk een geldboete van 30.000 roebel, omgerekend ongeveer 256 euro. Ze mocht na het aanhoren van haar vonnis de rechtbank als een vrije vrouw verlaten.