Verona moet tribune sluiten na racistische gezangen gericht tegen Napoli-spelers Koulibaly (ex-Genk) en Osimhen (ex-Charleroi)

Een hoek in het stadion van Hellas Verona zal leeg blijven voor hun volgende thuiswedstrijd, op 3 april tegen Genoa. De sanctie komt er nadat er zondag, tijdens de wedstrijd tegen Napoli, vanuit de tribunes racistische gezangen te horen waren gericht naar Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly en aanvaller Victor Osimhen. Zo kondigde de Italiaanse voetbalbond dinsdag aan.

De Senegalese verdediger werd het doelwit van racistische en discriminerende gezangen tijdens de eerste helft. Tijdens de tweede helft richtten de supporters hun pijlen op de Nigeriaanse aanvaller, zo stelde de Serie A in een verklaring. Napoli won de wedstrijd overigens met 2-1 dankzij twee doelpunten van Osimhen.

Voor de wedstrijd had Hellas reeds op Twitter geplaatst dat elke handeling, gebaar of uiting die zou kunnen aanzetten tot haat, geweld en discriminatie veroordeeld zou worden. Dat deden ze als reactie op het verschijnen van een spandoek gericht tegen Napoli in de buurt van het stadion op de avond voor de wedstrijd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het spandoek, ondertekend met ‘Curva Sud’, zinspeelde op de oorlog in Oekraïne en leek te suggereren dat Napels het doelwit van bombardementen moest worden. Nog op het spandoek stonden de geografische coördinaten van de hoofdstad in Campanië.