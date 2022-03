Amerikaanse president Biden komt volgende week naar Brussel voor speciale NAVO-top én Europese top

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg kondigde dinsdag aan dat er volgende donderdag in Brussel een speciale NAVO-top gehouden wordt. De staatshoofden en regeringsleiders van alle lidstaten komen dan bijeen op het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie. “Ik heb een bijzondere top bijeengeroepen op 24 maart op het NAVO-hoofdkwartier”, zegt Stoltenberg in een persbericht. “We zullen het hebben over de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne, onze sterke steun voor Oekraïne en de verdere versterking van de afschrikking en defensie van de NAVO als reactie op een nieuwe realiteit voor onze veiligheid.”

De Amerikaanse NAVO-vertegenwoordiging en de woordvoerster van het Witte Huis Jen Psaki bevestigden inmiddels dat ook president Joe Biden zal deelnemen aan de bijzondere top. Volgens Psaki zal hij onder meer het “ijzersterke engagement” van de VS in de NAVO herhalen. “In deze kritieke tijd moeten Noord-Amerika en Europa zij aan zij staan in de NAVO”, klonk het.

Psaki bevestigde ook dat Biden zal deelnemen aan de EU-top diezelfde dag. Die stond al gepland op donderdag en vrijdag.