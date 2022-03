Zijn gulheid moest hij bekopen met zijn leven: jongeren slaan Jean (80) op brute wijze dood

Twee twintigers uit Herstal zijn door het assisenhof in Luik schuldig bevonden aan de bijzonder brutale dood van Jean Driesmans (80), een gepensioneerde ijsventer, in 2016. Samen met drie andere minderjarigen waren zij uit op de spaarcenten van het slachtoffer, maar die werd in elkaar geslagen en is uiteindelijk in zijn bloed gestikt. Luca P. (24) die destijds 18 was, kreeg 5 jaar met uitstel, maar zijn toen 17-jarige kompaan K. (23) werd tot 15 jaar cel veroordeeld