Ongeloof bij vrienden van verdachte moord op juf Mieke: “Hij zou nooit een vlieg kwaad doen”

Gunter U. wordt onder een deken binnengeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Hij is aangehouden voor de moord op juf Mieke. — © Bert De Deken

Noorderwijk, Berchem

De onderzoeksrechter van Turnhout heeft Gunter U. (37) dinsdagmiddag aangehouden voor de moord op juf Mieke (59). Het DNA-onderzoek leverde een match op met het DNA gevonden op de plaats van de moord in Noorderwijk (Herentals). Het ongeloof in de vriendenkring van de verdachte blijft groot. “Hij zou nooit een vlieg kwaad doen”, getuigt Antonio (33), die lid was van dezelfde geloofsgemeenschap in Berchem.