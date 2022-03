Een van de Vlamingen die zich aan bij de Oekraïense ambassade in Brussel aanmelden om naar het front te gaan is Eric H. (52) uit Leuven. In 2002 kreeg hij voor assisen 25 jaar cel voor doodslag. Sinds 2015 is hij vrij en werkte hij onder meer als heftruckchauffeur. “Maar ik heb iets goed te maken in dit leven en wil naar Oekraïne, als hulpverlener.”