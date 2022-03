Moeder razend op drie jonge tieners die haar zoon zwaar toetakelden: “Ze hebben hem voor dood achtergelaten”

Een 17-jarige jongen uit Waregem heeft een hersenschudding en verschillende kneuzingen opgelopen nadat drie andere tieners hem in elkaar sloegen. Beelden van de vechtpartij circuleerden op sociale media. “Ze lokten hem naar het skatepark en gingen hem meteen te lijf”, zegt de 35-jarige moeder van het slachtoffer. “Ik ben razend, ze doen wat je meest dierbaar is pijn.”

Volgens zijn moeder kende het 17-jarige slachtoffers zijn aanvallers helemaal niet. “De grootste vraag voor ons blijft: waarom? Hij was die zaterdag gewoon aan het wandelen met zijn lief”, vertelt ze. “Plots kregen ze een berichtje dat iemand hen ‘wilde leren kennen’. Zo is hij naar dat skatepark gelokt. Daar namen ze hem vrijwel meteen bij zijn nekvel en gingen hem te lijf.”

Op de grond gegooid

Omstaanders filmden het hele gebeuren en het bijzonder schokkende filmpje circuleerde op sociale media. Daarop is te zien dat de drie aanvallers het slachtoffer minutenlang te lijf gaan. Ze gooien hem op de grond en blijven zelfs daarna nog op zijn hoofd trappen en slaan.

“Als moeder is dat schokkend om te zien, ik kon niet kijken naar dat filmpje. Ik ben er nog niet van bekomen. Ze doen pijn wat je het meest dierbaar is, ik ben razend op de lafaards die dit gedaan hebben. Voor mij is dat uitschot. Ze hebben hem voor dood achtergelaten.”

Fragiele jongen

De tol van het geweld is dan ook niet min. “Na de feiten is mijn zoon van het skatepark rechtstreeks naar de politie gegaan. Daar heeft hij mij gebeld en dan zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Hij heeft een hersenschudding, kneuzingen aan zijn ribben en nek, zware bloeduitstortingen en zijn bril is kapot. Hij mocht het ziekenhuis snel verlaten maar kan voorlopig nog niet naar school. Hij heeft nog heel veel hoofdpijn en wordt nauw opgevolgd door de dokter. Hij was al een erg premature baby en is altijd wat fragiel geweest, dat maakt het des te erger voor mij.”

Drie minderjarige daders

Het parket kon de drie aanvallers intussen identificeren. “Het gaat over een 13-jarige uit Wielsbeke, een 13-jarige uit Zulte en een 15-jarige uit De Pinte”, zegt Tom Janssens, woordvoerder van het parket van Kortrijk. De 13-jarige aanstoker van de vechtpartij komt ook in aanmerking voor andere gelijkaardige feiten. “De jongen uit Wielsbeke konden we linken aan twee andere recente vechtpartijen in de regio. Daarvan werden ook filmpjes gemaakt waarop hij herkend is.” Deze verdachte werd dinsdag voorgeleid bij de jeugdrechter in Kortrijk.

De twee andere verdachten, Oost-Vlamingen, zullen zich voor de jeugdrechter van Gent moeten verantwoorden.