“In 12 ziekenhuizen geholpen vandaag, en er is nog zoveel werk. Het is verschrikkelijk”

De vorige keer schreef Ihor dat hij een maand extra onbetaald verlof zou nemen als verpleegkundige in het Jan Palfijnziekenhuis in Gent, omdat zijn werk in Oekraïne er nog lang niet op zit. Maandag reisde hij dan ook van Chmelnitski, in het westen van Oekraïne, door naar Vinnytsja, op zo’n tweehonderd kilometer van Kiev, waar de oorlogsslachtoffers zijn hulp het meest kunnen gebruiken.

“Ik pendel van ziekenhuis tot ziekenhuis met mijn medisch materiaal, en verzorg er de ene na de andere patiënt. Gisteren was een zware dag, 12 ziekenhuizen vroegen om mijn hulp. Ik ben tot de avondklok bezig geweest om de binnengebrachte soldaten de eerste hulp te bieden. En er zijn nog zoveel gewonden te verzorgen, hier in Vinnytsja, veel meer dan vanwaar ik kom. En het zijn niet alleen, ook vrouwen en kinderen worden binnengevoerd. Het is verschrikkelijk.(TR)