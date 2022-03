Zelfs de religieuze leiders zijn op oorlogspad: breuk dreigt binnen Orthodoxe Kerk door Oekraïne-conflict

De leider van de Orthodoxe Kerk in Oekraïne en zijn tegenhanger van de Orthodoxe Kerk in Rusland manoeuvreren zich allebei in een rol die je niet meteen van de religieuze leider verwacht. “De vijand doden is geen zonde”, zegt de Oekraïner. “Ze hebben hun oorlog zelf verdiend”, is de boodschap van de Rus. “Het zijn geen uitspraken die je kan rechtvaardigen vanuit het christelijke gedachtegoed”, zeggen experts. Een nieuwe kerkbreuk dreigt.