Met veel bombarie zetten de federale regeringspartijen hun nieuwste energieakkoord in de verf. Btw naar beneden, cheques voor de mazoutketels en ga zo maar door. Alleen vrezen economen dat de slotsom lelijk zal tegenvallen. Want echt duurzaam of structureel kun je de ingrepen bezwaarlijk noemen. “We lenen bij onszelf”, zegt econoom Gert Peersman (UGent). “En ooit zullen we dat moeten terugbetalen.”