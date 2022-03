Stijging van ruim 80 procent: energiefactuur in februari nog steeds boven de 5.000 euro

Wie in februari een nieuw gas- en elektriciteitscontract afsloot, betaalt daarvoor per jaar zo’n 5.087 euro, goed 250 euro minder dan de gemiddelde energiefactuur in januari. Maar het begin van een daling van de energieprijzen, is dat niet.

De Vlaamse energiewaakhond Vreg berekende voor een gemiddeld gezin, met een gemiddeld verbruik hoeveel het op jaarbasis betaalt als het in februari een nieuw energiecontract afsloot. De eindsom: 5.087 euro, of gemiddeld 424 euro per maand. Concreet betaal je voor elektriciteit gemiddeld zo’n 1.706 euro per jaar, voor gas 3.381 euro.

Opvallend: het gaat om een daling met zo’n 250 euro ten opzichte van de maand januari, toen een gemiddeld energiecontract zo’n 5.335 euro kostte. Vooral de prijs van gas daalde in februari, nadat de kalmte een beetje is teruggekeerd op de gasmarkt, na enkele erg zenuwachtige weken in januari.

De Vreg beklemtoont wel dat de prijzen – ondanks de kleine daling – erg hoog blijven. Tegenover februari vorig jaar gaat het voor gas om een verdrievoudiging, van 1.114 euro naar 3.381 euro. De prijs van een elektriciteitscontract ging in vergelijking met februari vorig jaar met meer dan 80 procent omhoog.

Wat de gemiddelde prijzen deze maand gaan doen, is nog onduidelijk. In maart wordt sowieso de btw-verlaging voor elektriciteit van kracht, wat de prijs moet drukken. De net overeengekomen btw-verlaging voor gas gaat pas in april in.