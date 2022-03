Amper 9 van de 26 profclubs hebben nog Belgische bazen: “Als niemand ingrijpt, eindigt elk team in buitenlandse handen”

Het Amerikaanse 777 wordt over afzienbare tijd bekrachtigd als officieel nieuwe eigenaar van Standard. Daarmee worden de Rouches de tiende club uit 1A met een buitenlandse baas. Het wordt de eerste keer dat onze hoogste klasse meer ploegen met buitenlandse dan Belgische eigenaars telt. In totaal zijn 17 van de 26 Belgische profclubs in buitenlandse handen. “De federale overheid moet ingrijpen voor de toekomst van ons voetbal”, waarschuwt sporteconoom Trudo Dejonghe.