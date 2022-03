101 messteken voor iets wat 30 jaar geleden gebeurd zou zijn: “Dat is geen gewone wraak”

Zolang het precieze motief voor de moord op juf Mieke niet bekend is, blijft het gissen naar wat de aanleiding kan zijn geweest voor Gunter U. om zijn gewezen juf na dertig jaar te vermoorden. Volgens forensisch psychiater Rudy Verelst zijn er verschillende scenario’s mogelijk, zeker als er in de verdachte zijn jeugd een incident is geweest zoals het ervaren van een vernedering of vermeend pestgedrag. “Als hij gepest werd, kunnen de gevolgen daarvan blijven sluimeren, ook al waren die niet gekend voor de buitenwereld. Er kan iets heftigs gebeurd zijn dat die gevoelens getriggerd heeft, waardoor hij wraak heeft willen nemen.”

LEES OOK. Michel, de echtgenoot van juf Mieke, begrijpt niet wat moordenaar bezield heeft: “Het is een heel raar verhaal. Hoe kan je 30 jaar zo met iets blijven zitten?” (+)

Dat op zich is niet zeldzaam. Maar dat het slachtoffer met 101 messteken werd omgebracht, is wel zeer uitzonderlijk. “Het wraakgevoel moet enorm geweest zijn. Het kan zijn dat de verdachte de wraak rationeel gepland heeft, maar dat het uitvoeren ervan met een hevige emotionaliteit gepaard ging. Ik denk dat al die messteken hier wel naar voren brengen dat – wat de onderliggende reden ook is – het om emotioneel geweld gaat. Dat wijst op emotionele agressie. Het onderzoek zal nu moeten uitwijzen hoe het zover is kunnen komen en wat het verband precies is tussen het voorafgaande en de feiten zelf.”

LEES OOK. Ongeloof bij vrienden van verdachte moord op juf Mieke: “Hij zou nooit een vlieg kwaad doen” (+)