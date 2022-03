Op bezoek bij Koni De Winter, de jongste basisspeler ooit bij Juventus in de Champions League: “Ik wil zoals Chiellini hier vijftien jaar spelen”

Zelfs als hij de échte doorbraak uitblijft, heeft Koni De Winter (19) zijn plekje in de geschiedenisboeken beet, als eerste Belg in de Champions League bij Juventus. Maar de verdediger is allerminst voldaan, vertelt hij tijdens ons bezoek aan Turijn: “Ik wil hier eenvaste waarde worden. En wat mijn jeugdvriend Doku doet bij de Rode Duivels, dat kan ik ook.”