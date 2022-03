Volgend seizoen extra ploeg in Womens Super League?

Gisteravond moesten alle licentieaanvragen voor de Women’s Scooore Super League, de eerste klasse bij de vrouwen, binnen zijn. Twaalf ploegen gaven vooraf aan dat ze een poging wilden wagen, uiteindelijk dienden er elf effectief hun aanvraag in bij de voetbalbond. Dat zijn de tien ploegen die nu al in de Super League aantreden en de leider in eerste amateur, KV Mechelen. Aangezien er in het huidige format van de Super League geen dalers zijn, zou het zomaar kunnen dat we vanaf volgend seizoen dus geen tien, maar wel elf eersteklassers krijgen. Als dat zo is, zal het competitieformat aangepast worden. Geen play-offs meer, zou een van de mogelijkheden zijn.

Al is het nog even afwachten of het zover komt, want de licenties moeten eerst nog goedgekeurd worden. Zowel bij Eendracht Aalst als bij WS Woluwe heerst er twijfel of ze het halen. Woluwe heeft bijvoorbeeld gevraagd om bepaalde parameters om financiële redenen te versoepelen. “We willen graag dat de opleidingsvergoedingen aangepast worden. Anders wordt het moeilijk om voldoende financiering te voorzien”, klinkt het bij voorzitter Jean-Jacques Collin. Die vergoedingen zijn sinds 1 januari van kracht en in theorie kan zo’n vergoeding oplopen tot 50.000 euro per speelster.

